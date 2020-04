Sorpreso in autostrada senza autodichiarazione, multato

La guardia di finanza senese nelle prime ore notturne, ha fermato, in prossimità del casello autostradale di Chiusi-Chianciano, una macchina con alla guida un cittadino di nazionalità cinese.

Alla domanda formulata dai militari, la persona fermata non è stata in grado di esibire la prevista autodichiarazione né documentazione per il motivo o la necessità dello spostamento fuori dal proprio comune di residenza.

Si è proceduto a contestare al cittadino la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 533 a 4.000 euro, in quanto la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo del veicolo e quindi aumentata di un terzo.

Si rammenta, infatti, che lo spostamento fuori da comune di residenza è ammesso esclusivamente per “situazioni di necessità”, “motivi di salute” e “comprovate esigenze lavorative”.

Fonte: Ufficio stampa