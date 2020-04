Sos Computer, il servizio gratuito di consulenza telefonica di Cecchini Cuore

Sta per arrivare un servizio telefonico per le persone che hanno difficoltà con il loro computer fisso o portatile in questo periodo di emergenza coronavirus, dove la rete telematica è diventata sempre più utile per servizi essenziali. Si chiama Sos Computer ed è un'iniziativa della onlus Cecchini Cuore (cecchinicuore.org). Il servizio è totalmente gratuito. Basterà chiamare il 342/8602303 mentre si è davanti al proprio pc e prendere appunti per le soluzioni ai problemi più comuni di chi ha difficoltà anche con le operazioni basilari.

