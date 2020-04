Sos Covid-19, Crowdfunding per il San Giuseppe di Empoli

Emergenza COVID-19: si è dato il via ad una raccolta fondi per aiutare il San Giuseppe di Empoli, grazie alla società sportiva dilettantistica Bembé e la scuola di ballo caraibico Ola Latina.

Quest’ultime vogliono dare il proprio contributo e sostenere una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di materiale di protezione individuale, necessario al personale che opera tutti i giorni all’interno dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli e che lotta contro il Coronavirus.

Il diffondersi del COVID-19 sta cambiando infatti radicalmente la vita quotidiana di tutti noi ma non ci deve scoraggiare. In questo momento di particolare emergenza, le Istituzioni stanno reagendo cercando di sostenere le persone più esposte al rischio di contagio ma le necessità quotidiane superano le risorse messe a disposizione dal Governo. Serve, dunque, un aiuto concreto, qui e ora.

Per cui l’accademia Bembé e la scuola Ola Latina hanno deciso di creare una raccolta fondi, grazie alla piattaforma gratuita di Crowdfunding buonacausa.org, per poter supportare, insieme a tutti i donatori, l’attività straordinaria di questi giorni, così da aiutare il San Giuseppe a rafforzare il lavoro di ogni reparto ed in particolare la terapia intensiva e a far fronte agli oneri suppletivi dell’attività ospedaliera.

La somma che vorrebbero raggiungere è di € 6.000,00, che servirebbe per l’acquisto di n. 2000 mascherine FFP2 necessarie per il personale. Le mascherine saranno acquistate dalla Livith SpA, di Montespertoli che ha deciso di sostenere l’iniziativa praticando alla Bembé un prezzo di assoluto favore e consegnandone una parte gratuitamente.

Speriamo che si possa raggiungere l’obiettivo il prima possibile.

Ecco il link diretto per effettuare la donazione: https://buonacausa.org/cause/aiutiamo-il-san-giuseppe-di-empoli-covid-19

L’Accademia - Tutto nasce nel 2003 con Ola Latina, scuola di balli caraibici, nata per passione e quasi per gioco. Riconosciuti dal CONI nel 2007, inizia la ricerca e la voglia di espandere ciò che di più grande portavamo dentro, l’amore e la gioia che proviamo mentre balliamo.

Nel 2013, da piccola A.S.D, Ola Latina viene trasformata in S.S.D., la visione si allarga e l’Unione delle Arti permea la scuola che diventa Accademia. Nascono Compagnie e gruppi di ballo (BAILO CON TO, GLISSED, LOS REYES), si presentano opportunità di partecipazione a congressi internazionali. Lo studio e l’alto livello di preparazione si fa sentire anche nei corsi.

Nel 2015 si necessita di una grande madre che possa accogliere tutti e tutte le arti che insegniamo, nasce Bembé. Nel suo nome c’è lo spirito della festa e del divertimento, l’accoglienza e la disciplina di una madre, nel suo colore la concretezza e la stabilità.

Dal 2019, con Freely, la visione olistica e motivazionale del life coaching si mettono a servizio dell’arte. Dal cuore di Ola Latina, alla unificazione di Bembé, verso l’evoluzione di Freely, il nostro viaggio nel tempo, dal passato si proietta verso il futuro.

La nostra mission - Veniamo dalla quotidianità come ognuno di voi e conosciamo l’importanza di sentirsi a proprio agio con persone e luoghi che ci piace frequentare.

Apriamo le porte al mondo delle meraviglie che ognuno di noi possiede. Non è importante l’età, né il gruppo di appartenenza per realizzare i propri sogni.

Per mezzo delle nostre arti, vi faremo sentire a casa accolti da un gruppo di amici, vi faremo scrollare di dosso pensieri pesanti e tristezze, portando il sorriso nel cuore.

Con pazienza saremo felici di trasmettere le nostre conoscenze, proponendovi corsi e attività dove svilupperete le vostre capacità espressive. Vi emozionerete nel riscoprire la vostra bellezza.

Per noi l’equilibrio tra passione, studio e divertimento è fondamentale.

Fonte: Ufficio Stampa