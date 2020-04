Spaccia per cinque anni e non rispetta il divieto di dimora, arrestato a Castelfranco

A Castelfranco di Sotto (PI), nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno arrestato un 25enne di nazionalità marocchina.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine al reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, commesso in questa provincia dal 2014 al 2019; il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Pisa, è giunto a seguito delle violazioni al divieto di dimora precedentemente comminato all’uomo. Arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa.

