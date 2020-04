Spallinificio Sant’Ansano dona oltre 2mila mascherine al Comune di Vinci

Una nuova donazione di presidi medici è giunta stamani presso il Comune di Vinci. Si tratta di oltre 2mila mascherine protettive ricevute dallo Spallinificio Sant'Ansano. Ugo e Nicola Desideri, titolari dell'azienda che produce accessori tessili, sono stati accolti in municipio dal sindaco Giuseppe Torchia e dal suo vice, Sara Iallorenzi.

“Ringraziamo Ugo e Nicola per questo gesto - dichiarano Torchia e Iallorenzi - E' un'importante dimostrazione di vicinanza ai cittadini e un aiuto concreto al territorio in cui sono nati e cresciuti e in cui si è sviluppata la loro azienda”.

Le nuove mascherine vanno ad aggiungersi a quelle già in possesso dell'Amministrazione che si stanno distribuendo capillarmente presso la popolazione vinciana. Nel frattempo, è già partita anche la consegna a domicilio, in tutto il territorio comunale, delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana, in numero di 2 a persona.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa