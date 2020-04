Montelupo generosa: tante adesioni a 'La spesa che non pesa'

«In questi giorni sono davvero tanti coloro che ci contattano, anche persone che prima non si rivolgevano a noi e che si trovano improvvisamente in una situazione di necessità», continua Tofani.

Per questa ragione e per ridurre gli affollamenti i pacchi alimentari vengono distribuiti oltre al lunedì anche il venerdì e mentre prima la cadenza, prima quindicinale, è diventata settimanale.

Il lavoro è per certi versi mutato anche per i volontari. Sono state messe da parte la distribuzione di abiti e mobilio e l'attenzione è tutta incentrata sui generi di prima necessità. Per questo dei 40 volontari, 12 sono attivi e turnano per la preparazione e la distribuzione dei pacchi alimentari.