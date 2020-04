Spesa sospesa, ulivi bonsai e uova benedette al mercato Campagna Amica di Pistoia

Alla vigilia di Pasqua continua la solidarietà al mercato Campagna Amica di Pistoia, dove i produttori agricoli tengono vive le tradizioni donando ai clienti ramoscelli e uova benedette.

Sabato 11 aprile, in via dell’Annona dalle 8.30 alle 12.30, con tutte le ‘consuete’ precauzioni dettate dalle disposizioni in vigore a causa dall’emergenza coronavirus, i pistoiesi possono acquistare carne, salumi, ortofrutta, formaggi a filiera corta, e dare una mano alle famiglie in difficoltà, tramite la ‘spesa sospesa’, comprando prodotti che saranno consegnati tramite le associazioni di volontariato. L’iniziativa ‘spesa sospesa’ ha carattere nazionale. La rete Coldiretti-Campagna Amica dona direttamente prodotti e offre la possibilità di donare a tutti i cittadini.

Sabato 11 aprile, a fine mercato, sarà l’associazione pistoiese Raggi di speranza alla stazione che provvederà a ritirare e distribuire il frutto della generosità dei pistoiesi. Alla generosità dei cittadini si unisce quella dei produttori agricoli, con cibo e con un bellissimo ulivo bonsai che i clienti del mercato Campagna Amica potranno avere in cambio di una donazione.

“Iniziative doverose visto che –spiega Coldiretti Pistoia- si fanno sentire sempre di più le conseguenze economiche del coronavirus”. A livello nazionale salgono quest’anno a 3,2 milioni il numero di poveri che hanno addirittura bisogno di aiuto per mangiare per effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti, in vista della Pasqua sulla base delle persone che in Italia lo scorso anno hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare che stimano un amento dal 20% al 30% delle richieste di aiuto nel corso dell’emergenza Coronavirus.

“Sia nei mercati, sia a domicilio in occasione della consegna della spesa –spiega Coldiretti Pistoia-, vista la difficoltà a muoversi, anche a Pistoia diversi agricoltori si sono organizzati per portare i loro prodotti a casa dei consumatori. E i nostri produttori hanno pensato –conclude Coldiretti- di mantenere le tradizioni regalando ai frequentatori del mercato ramoscelli e uova benedette, chiedendo loro solidarietà per chi, a causa dell’emergenza o per cause pregresse fa fatica a trovare cibo tutti i giorni”.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio Stampa