Tecnoambiente spa dona mille mascherine al Comune di San Miniato

Il Comune di San Miniato ha ricevuto una partita di mille mascherine per affrontare l'emergenza Covid-19 sul territorio. A donarle è stata Tecnoambiente Spa, società di Ponte a Egola che si occupa di smaltimento e avvio al riuso di rifiuti, con epicentro dell'attività nel Comprensorio del Cuoio e con un ruolo strategico nella filiera toscana del settore. "Abbiamo voluto fare la nostra parte in questo momento così delicato - spiegano i vertici dell'azienda - che dobbiamo, tutti insieme, riuscire a superare più velocemente possibile. Siamo certi che il Comune saprà destinarle per alle più impellenti urgenze. Crediamo che un'azienda, oltre proseguire con il proprio business, debba essere anche a disposizione del territorio e della comunità di riferimento". Tecnoambiente nei mesi scorsi ha fornito borracce in metallo a tutti i ragazzi della scuole di San Miniato per aiutare la campagna contro l'inquinamento dalla plastica. "Il territorio sta dando una grande risposta per consentirci di aiutare e mettere al riparo dal contagio molte persone - dice il sindaco Simone Giglioli - Le mascherine che abbiamo ricevuto in dono in queste sono in consegna; un altro aspetto molto importante che sta emergendo riguarda i tanti soggetti che ci hanno scritto manifestando la propria disponibilità ad effettuare consegne a domicilio in sicurezza per aiutare la Protezione Civile chiamata a grandi sforzi".

Fonte: Tecnoambiente spa - Ufficio stampa