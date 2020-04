Tributi locali, il Comune di Vinci proroga le scadenze per le attività produttive

Con due delibere di giunta, l'Amministrazione comunale ha sospeso o rinviato le scadenze dei tributi locali di propria competenza che riguardano le attività produttive del territorio vinciano. Si tratta di un aiuto alle attività commerciali, turistiche e produttive messo in campo dal Comune per superare questo difficile periodo di emergenza sanitaria e di lockdown dovuto al diffondersi del coronavirus.

Nel dettaglio, sono state rinviate al 30 giugno 2020 le scadenze per i pagamenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) per l'anno 2020, e per i pagamenti della TOSAP anno 2020. La scadenza per il pagamento dell'Imposta di soggiorno relativa al I trimestre 2020 è stata prorogata al 16 luglio 2020.

Inoltre, per gli ambulanti, quindi per le attività di mercato, sarà escluso dal conteggio della TOSAP e della tassa sui rifiuti l'arco temporale che va dall'11 marzo scorso fino alla data di nuova riapertura. Stesso discorso per quanto riguarda la TOSAP per i pubblici esercizi: vale a dire che sarà escluso dal conteggio della tassa il periodo dall'11 marzo fino alla data di riapertura.

Infine, sono stati sospesi i pagamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'Amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa