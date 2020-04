Tubo parlante, un canale YouTube con i video realizzati dal personale di Nidi e scuole dell’infanzia

I numerosi video realizzati dal personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia saranno a disposizione delle famiglie grazie ad un canale YouTube dedicato. Il canale, che si chiama “Tubo Parlante”, servirà a tutte le famiglie per intrattenere i bambini della fascia zero-sei anni con materiale didattico preparato dal personale dei servizi all’infanzia. Sono già 20 i video a disposizione che contengono idee e guide per attività da svolgere, video tutorial e racconti. Sono previsti inoltre appuntamenti di aggiornamento quotidiani (alle 10.30 con quattro nuovi video), a cui si aggiungeranno, il venerdì e il sabato, video con le ricette dei cuochi da realizzare in famiglia con i bambini. Il canale è comunque in progress e si arricchirà di nuove offerte.

“Il personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Firenze – ha spiegato l’assessore all’educazione Sara Funaro - di fronte alla grande sfida dell'educare al tempo del coronavirus, ha dimostrato grande disponibilità e attenzione ai nostri bambini, bambine e alle loro famiglie creando occasioni educative a distanza che dimostrano non solo la volontà di assicurare quell'ambiente di apprendimento che, in particolare nei i contesti 0-6, è fatto di contenuti ma anche e soprattutto di relazioni significative, di occasioni di gioco e divertimento, di vicinanza. Questo canale YouTube è un modo per mantenere vivo il rapporto con i servizi educativi e le scuole, grazie alla produzione, in continuo aggiornamento, di materiale video realizzato dal nostro personale. Ma è anche un’opportunità per raggiungere tutte le famiglie, non solo quelle che già partecipano agli scambi comunicativi, ad incontri, colloqui e occasioni di partecipazione proposti da nidi e scuole ai loro bambini e bambine. Un concreto sostegno alla genitorialità in un momento in cui la vicinanza può essere solo virtuale. Ringrazio tutto il nostro personale per il prezioso lavoro che sta svolgendo”.

In questi giorni al coordinamento pedagogico dell’assessorato all’educazione sono arrivati moltissimi contributi audio/ video, già inviati e condivisi con le famiglie con modalità diverse che prevedono anche momenti interattivi in cui ci si scambiano materiali, emozioni e sensazioni. Una selezione di questi materiali verrà quotidianamente caricata sul Tubo Parlante all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCXCsjb03nXZ8yrcOnbUsdvg/playlists e sarà disponibile per tutti i bambini e le bambine. Le proposte vanno dalla lettura di storie ai semplici saluti, da racconti con scatole narranti costruite dal personale con oggetti di recupero o di uso quotidiano, da attività da realizzare con quello che normalmente si può trovare in una casa, proposte che la competenza e la creatività del personale rendono speciali facendo sì che in famiglia tutte/i si mettano in gioco, insieme.

