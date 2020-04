Uomo cade a terra, Masetti ringrazia il comandante Riva per l'intervento

Un ringraziamento pubblico da parte del sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti al comandante dei carabinieri di Empoli Daniele Riva per il pronto intervento durante un incidente avvenuto nella città della ceramica. Alle 10 circa un uomo è caduto a terra in via Roma, ferendosi in modo non grave. Stava passando in quel momento una pattuglia dei carabinieri e a bordo c'era anche il maggiore Riva. L'uomo ha avuto molta apprensione dopo la caduta e il maggiore lo ha tranquillizzato "con grande umanità", ha spiegato Masetti. Da qui il ringraziamento pubblico avvenuto con un post su Facebook.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00