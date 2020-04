Via libera all’installazione di un’antenna radio base per la municipale

Via libera all’installazione di un’antenna radio base nel parco di Poggio Valicaia, utile per le comunicazioni della Polizia Municipale, delle squadre di Protezione Civile e dei soccorsi alla popolazione in caso di emergenze. La Giunta Comunale riunita in videoconferenza ha infatti votato a favore della delibera di approvazione del progetto definitivo per il nuovo ponte radio. Si tratta di un impianto in grado di garantire il funzionamento di un canale per le comunicazioni di emergenza in ogni situazione, quindi attivo anche nei casi di interruzione dei servizi civili quali ad esempio la telefonia fissa e mobile. Quando la nuova antenna entrerà in funzione sostituirà un vecchio impianto già esistente, che sarà dismesso. L’investimento da parte dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’intervento ammonta a 50 mila euro da quadro economico.

Il progetto approvato dalla Giunta prevede la realizzazione di un sostegno a supporto di un’antenna radio base che sarà utilizzata per i canali di comunicazione della Protezione Civile e della Polizia Municipal, oltre ad un piccolo volume per l’impianto tecnico, da realizzare in muratura.

Come specificato nella delibera di approvazione del progetto definitivo, “tali lavori miglioreranno la gestione dell’attività di Protezione Civile e Polizia Municipale nel suo complesso”; l’antenna sarà posizionata sulla sommità del Parco di Poggio Valicaia, dal momento che in altre posizioni “la presenza del bosco circostante ne limiterebbe il funzionamento”.

Come detto il nuovo impianto, più funzionale, andrà a sostituire una vecchia antenna già presente nelle vicinanze, che sarà dismessa non appena i lavori saranno conclusi e il ponte radio sarà in funzione.

Il progetto prevede che le opere di scavo per la nuova antenna siano ridotte al minimo, ovvero limitate alle sole opere di fondazione per l’installazione del nuovo sostegno. Con la realizzazione dell’intervento è fissata anche una ripulitura dell’area con un parziale livellamento del terreno circostante.