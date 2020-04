Vinci piange la prima vittima di Coronavirus. La figlia: "Grazie al Comune del sostegno"

Vinci piange la prima vittima di Coronavirus. Si tratta di Milo Pasquinucci, molto conosciuto in città. La figlia Laura Pasquinucci ha scritto: "Ieri sera, 8 aprile, è venuto a mancare il mio “grande babbo”. Ha combattuto con tutte le sue forze ma il grande male del momento gli ha fatto lo sgambetto, lo ha trovato debole, facile da attaccare, e il mio babbo ha perso la guerra della vita. Per ben 17 giorni ho ricevuto solidarietà da parte del personale ospedaliero, con i loro aggiornamenti quotidiani. In contemporanea, ho avuto un sostegno morale e pratico da gente del mio comune, tra cui il sindaco Giuseppe Torchia. Tutto questo mi ha rasserenato e permesso di organizzare l'ultimo viaggio del mio babbo da casa. Un grande grazie anche al custode del cimitero".

Dal Comune di Vinci invece il sindaco Giuseppe Torchia ha detto: “Con questa lettera la nostra concittadina Laura ha voluto salutare suo padre, anch'egli nostro concittadino, deceduto a causa del coronavirus. A lei e ai suoi cari va tutto il cordoglio da parte dell'Amministrazione comunale e dell'intera nostra comunità. Una delle cose più dolorose e drammatiche di questa malattia e delle vittime che sta mietendo è che i familiari e gli amici di ognuna di esse non possono stare vicini e accompagnare i propri cari nei loro ultimi giorni di vita. Per quello che può valere, ho voluto accompagnare il babbo di Laura fino al nostro cimitero, affinché non fosse solo in questo suo ultimo viaggio, e come segno di vicinanza e conforto a Laura e alla sua famiglia”.