Arriviamo alle porte della Pasqua con molto lavoro sulle spalle dall'inizio dell'emergenza coronavirus e con molto ancora in futuro. Il lavoro di un giornale online, di una radio, di una tv non si ferma in questi periodi, anzi. L'informazione è equiparata ai beni essenziali come mangiare e curarsi. Rimane però il senso di incompiuto di aver dato testimonianza di un fatto epocale, ma di non aver contribuito come cittadini.

È per questo che gonews.it, Radio Lady, Radio SeiSei Vintage e Clivo Tv hanno scelto di fare la loro parte. Quest'oggi, venerdì 10 aprile, è stata effettuata la consegna di 100 dolci pasquali all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Un piccolo pensiero per ringraziare dell'incessante lavoro che è stato fatto e continuerà a essere fatto nel presidio ospedaliero di viale Boccaccio, dove si combatte giorno dopo giorno per curare gli affetti da Covid-19, limitare il contagio e mantenere i servizi essenziali anche per altri malati.

Tutto è partito da una raccolta fondi interna che ha raccolto un 'tesoretto' tale da permettere due azioni. La prima è quella appena raccontata. Di questo dobbiamo ringraziare Roberto Marzi e i supermercati Marzi&Fulignati che non appena saputa la notizia ha deciso di raddoppiare il valore di quanto raccolto e di aggiungere in omaggio alcune bottiglie di spumante, permettendo a tutti gli operatori sanitari di poter festeggiare (anche se a lavoro) una buona Pasqua. I soldi raccolti in più saranno destinati a una donazione sempre per il San Giuseppe, per l'acquisto di ventilatori per il reparto di Terapia Intensiva.

Ringraziamo Marco Mainardi, la Misericordia di Empoli e la Fondazione Leonardo 500 per averci messo a disposizione un mezzo per il trasporto, l'Asl Toscana Centro per il coordinamento per questo piccolo gesto.