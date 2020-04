A Montemurlo approvato il piano degli investimenti. Lavori sul territorio per oltre 4 milioni di euro

Insieme al bilancio di previsione 2020 e al Dup, il consiglio comunale di Montemurlo ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, anche il piano degli investimenti, che prevede lavori per oltre 4 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno tutto il territorio: Oste, Montemurlo e Bagnolo. Un piano ambizioso e ricco, che purtroppo risentirà dell’emergenza sanitaria Coronavirus, che ha bloccato numerosi lavori considerati non essenziali. Una parte consistente del piano degli investimenti, circa 3 milioni di euro, deriva da bandi europei, ministeriali e regionali a cui il Comune ha partecipato, ottenendo così importanti risorse destinate a migliorare e cambiare il volto del territorio.

« In questi anni il Comune è stato bravo ad intercettare importanti risorse derivanti da bandi e avvisi. - spiega il sindaco Simone Calamai - Primo fra tutti il bando europeo che ha consentito di attuare le trasformazioni del nuovo centro cittadino che stanno andando avanti anche in questi giorni con i lavori sulla viabilità. Un piano degli investimenti che pone una forte attenzione alle trasformazioni e al miglioramento del territorio e va ad agire su tutte le frazioni, sulle aree residenziali e quelle produttive, e su quelle più marginali del Comune».

Alcuni di questi interventi sono già in fase di gara e, dopo l’emergenza sanitaria, potranno partire i lavori. Si tratta dell’adeguamento sismico del palazzo comunale di via Toscanini, 1, che sarà messo in sicurezza attraverso un progetto di ingegneria sismica innovativo per un valore di oltre 1 milione di euro. Prevista anche la sistemazione definitiva della frana di via Cicignano in località Casa Murgia, intervento del valore di 785 mila euro. Infine, è in fase di gara l’appalto per la sistemazione e l’adeguamento della scuola primaria di Novello. La scuola sarà resa eco-sostenibile attraverso l’efficientamento dell’impiantistica e più sicura con l’adeguamento sismico della struttura. I lavori ammontano a 500 mila euro.

Gli altri progetti in programma riguardano la sistemazione della piazza che si trova a Oste tra via Pistoiese e via della Viaccia. Il Comune interverrà con lavori per 70 mila euro per migliorare l’accesso e l’aspetto generale dello spazio che sarà reso più bello e funzionale.

Tra le novità anche un interessante progetto di mobilità dolce del valore di 100 mila euro per risolvere il problema degli spostamenti a piedi dal lato sinistro a quello destro del torrente Bagnolo per favorire la raggiungibilità, in piena sicurezza, del centro commerciale sulla via Berlinguer. Il nuovo percorso pedonale andrà ad agganciarsi alla pista ciclo-pedonale sulla via Montalese, all’altezza del ponte sul Bagnolo, con il percorso che esiste già su via Berlinguer .

Attenzione anche alla manutenzione di parchi, giardini e strade per i quali sono stati stanziati oltre 300 mila euro. Al via anche alla progettazione propedeutica al “relamping” di scuole ed edifici pubblici per un valore di 35 mila euro. Dopo l’esperienza positiva della scuola primaria “Anna Frank” di Oste, il Comune vuole proseguire con l’efficientamento energetico di tutte le scuole e dei palazzi pubblici per migliorare il comfort visivo all’interno di aule e uffici e ottenere importanti risparmi in bolletta.

« Il piano pone un’attenzione a 360 gradi sul territorio- conclude il sindaco Calamai- Purroppo siamo consapevoli che il Coronavirus avrà delle importanti ripercussioni sui tempi di realizzazione dei lavori»

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa