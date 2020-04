Aiutaci ad aiutarti, la Pubblica Assistenza di Fucecchio chiede contributi nel 40ennale dalla nascita

“Siamo abituati a dare e non ad avere, ma oggi anche noi abbiamo bisogno di te.”

Da settimane stiamo combattendo per voi e con voi l’Emergenza COVID-19, impiegando quotidianamente un esercito silenzioso e fedele di Volontari che si prodigano a rischio della propria salute prestando servizio sulle ambulanze che trasportano persone contagiate dal virus o semplicemente soccorrendo chi ha avuto un incidente o un malore, che portano la spesa a casa di chi non può uscire e non deve uscire, filtrano gli ingressi presso il Distretto della Salute e molto altro ancora.

Abbiamo grandi risorse umane ma scarseggiano le capacità economiche, necessarie ogni giorno per acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la sicurezza dei nostri Volontari e di chi soccorriamo. È per questo che ti chiediamo di aiutarci ad aiutarti. Anche una piccola donazione può permetterci di garantire il servizio fondamentale che svolgiamo. Se puoi farlo, compi un piccolo ma grande gesto effettuando un bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Crédit Agricole

Filiale Fucecchio

C/C n. 35440288 Intestato a Pubblica Assistenza Fucecchio

IBAN: IT58O0623037870000035440288

BIC: CRPPIT2P389

Sarà un gesto prezioso di cui andrai fiero. Poiché ci costa dover chiedere il tuo aiuto, vogliamo raccontarti meglio chi siamo e cosa facciamo col sorriso e con dedizione per te e per tutti i Nostri concittadini, per il Nostro Paese.

Da 125 anni la Pubblica Assistenza di Fucecchio è accanto a te ed ai tuoi cari per proteggerti ed aiutarti. Quest’anno ricorrono i 40 anni dalla rifondazione della Nostra, Vostra Associazione.

Dopo l’obbligo di chiusura e la confisca di tutti i nostri beni e mezzi impostaci dalla dittatura negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, siamo riusciti con grande sforzo e grazie all’aiuto di cittadini come te (Volontari o Donatori) a ripartire.

Era il 25 Settembre 1980 e da allora ogni giorno garantiamo con passione e professionalità attività quali il soccorso in ambulanza per chi chiama il 118 (non tutti lo sanno, ma sulle ambulanze che vengono a casa tua ci sono ogni giorno 24 su 24 nostri volontari), servizi sociali per trasportare le persone che necessitano di dialisi o visite mediche; siamo intervenuti ed interveniamo con i nostri Volontari di Protezione Civile, su tutte le emergenze che hanno colpito il nostro Paese: dai grandi terremoti anche recenti, alla tragedia di Sarno o all’alluvione di Livorno, ed ovviamente alle emergenze del nostro territorio quali ad esempio la recente emergenza dovuta all’esondazione dell’Arno. Abbiamo un Gruppo di Donatori di Sangue che quotidianamente contribuiscono a dare speranza a persone che rischiano la vita.

Anche noi abbiamo bisogno di voi, per poter acquistare i dispositivi di protezione individuali o i materiali sanitari che ci servono per continuare a garantirvi il nostro prezioso servizio. Le mascherine, i guanti, le tute di protezione, il carburante per i nostri mezzi, sono materiali che consumiamo ogni ora in grande quantità e ci troviamo in difficoltà a poter acquistare con le nostre forze; le forniture che riceviamo dal Dipartimento di Protezione Civile, dall’Amministrazione Comunale o dalle donazioni di singoli cittadini dal cuore grande, sono di grande sostegno, ma non sono sufficienti al Nostro ed al Vostro fabbisogno.

Fonte: Pubblica Assistenza Fucecchio