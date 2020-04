La conceria piange Angiolino Masini, noto imprenditore di Staffoli

È scomparso Angiolino Masini, 77 anni, imprenditore conciario tra i titolari della conceria Il Cigno di via del Melaccio a Santa Croce sull'Arno. La ferale notizia purtroppo è giunta questa mattina. Masini da oltre un anno era ricoverato all'ospedale di Pisa. La famiglia è residente a Staffoli, frazione collinare della cittadina del cuoio. Lascia la moglie Lori Beconcini, conosciuta in città anche per la sua attività artistica, e la figlia Monica, oltre a nipoti e parenti. I dipendenti della storica attività, tra le iscritte all'Associazione Conciatori, vogliono esprimere il più vivo cordoglio per la scomparsa. Anche i concittadini, che lo ricordano come un uomo gioviale, stanno attestando il loro lutto. A causa delle restrizioni per il rischio contagio da coronavirus, le esequie non potranno essere celebrate, ma domani alle 16 ci sarà la tumulazione al cimitero di Staffoli. La famiglia vuole ringraziare il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Pisa oltre al dottor Gaetano Liberti della Casa di Cura San Rossore per la vicinanza e l'umanità. L'appello della famiglia è di rivolgere opere di bene all'Avis di Staffoli o all'associazione Nuti Luca.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00