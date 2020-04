Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, breve cerimonia simbolica a Pisa

Un anniversario della fondazione della Polizia di Stato particolare quello celebrato questa mattina a Pisa, in forma simbolica ed in tono sobrio e solenne, nel piazzale della caserma Mameli di via san Francesco.

La breve cerimonia si è svolta attraverso una semplice deposizione di una corona in ricordo dei caduti della Polizia di Stato alla presenza del Prefetto di Pisa e del Questore Paolo Rossi, accompagnati solo da una piccola delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, i colleghi in pensione.

Il 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, è quest’anno più che mai santificato dal lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Pisa, impegnati tutti nei servizi di controllo del territorio per il rispetto delle misure di prevenzione contro il terribile Coronavirus e, come al solito, in prima fila nel mettere a repentaglio la propria salute per il benessere di tutti.

In questa solenne occasione, più che celebrare tanti successi operativi, si ritiene doveroso rivolgere direttamente ai cittadini di Pisa e provincia, alla vigilia della Santa Pasqua, un invito alla responsabilità: i poliziotti sono e saranno in strada a richiamare alla prudenza ed al massimo rispetto del divieto di uscire dalle proprie abitazioni, richiedendo a tutti un piccolo impegno per il bene comune.

Fonte: Questura di Pisa