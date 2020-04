Benessere e arti marziali orientali ai tempi del coronavirus

Il momento che stiamo attraversando non è certamente dei migliori.

Socialità, economia e salute soprattutto sono gli aspetti che, adesso più che mai, pesano sulla bilancia del nostro vivere quotidiano.

Il non essere in grado di sapere o di capire quando tutto questo finirà, rischia di aggiungere a questo quadro di certo non idilliaco una componente di insicurezza che mina il nostro equilibrio emotivo.

Il Centro Studi Discipline Orientali, scuola di arti marziali e discipline per il benessere, con sede nel comune di Vinci, come tante altre associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio, è stata colpita da questa difficile situazione e abbracciando con senso civico e responsabilità le varie disposizioni governative emanate in questo periodo, suo malgrado, è stata costretta a sospendere tutte le sue attività.

Quando parliamo di attività ci riferiamo soprattutto ai numerosi corsi presenti al suo interno: dai bimbi in età prescolare ai ragazzi e adulti dell’arte marziale del Kung Fu Wu Shu, dai corsi delle ginnastiche dolci e tecniche di rilassamento agli esercizi salutari per gli anziani.

Tutto questo si è fermato, lasciando un grande vuoto in tutti noi.

Abbiamo perso, anche se temporaneamente, i rapporti interpersonali con gli associati e ci è mancata la condivisione di questa passione per le discipline orientali, valido strumento per il benessere ed il miglioramento di se stessi su tutti i piani.

Il benessere è un bene che non ha prezzo e non ce la siamo sentita di lasciare i nostri allievi soli in questo momento.

Perciò abbiamo deciso di continuare la nostra “mission” attraverso lo strumento dei Social Media e grazie alla disponibilità e alla passione dei nostri insegnanti, abbiamo creato dei Video Tutorial che settimanalmente e in maniera completamente gratuita vengono inviati a tutti gli allievi in virtù dell’età e dello studio intrapreso.

Il contenuto di questi video riguarda esercizi e consigli per mantenersi in forma durante questo periodo anche stando a casa.

Mantenersi attivi, prendersi cura del proprio corpo costituisce un ottimo terreno per avere un pensiero positivo e contribuisce a rafforzare il nostro sistema immunitario.

Ovviamente siamo pienamente consapevoli che questo non potrà sostituire la pratica “ vis a vis” all’interno del “Dojo” ma ci sentiamo in dovere di mantenere vivo lo spirito delle arti marziali dentro di noi e in tutti i nostri allievi. Adesso più che mai forza di volontà, adattamento, rispetto, tenacia sono qualità e lo studio delle arti marziali stimola nell’essere umano e adesso più che mai sono indispensabili per superare i momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo.

Fonte: Ufficio Stampa