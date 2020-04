Biblioteca di Empoli ancora chiusa fisicamente, ma mai così aperta con Skype e iscrizioni on line

A seguito della proroga delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, disposta con DPCM 1 aprile 2020 la Biblioteca Comunale “Renato Fucini” rimane chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni governative.

Tutti i servizi in sede sono quindi sospesi. Ma sono molti i servizi a distanza che i bibliotecari hanno attivato: si va da Skype alla possibilità di iscrizione online alla biblioteca. Ecco tutte le novità!

SKYPE - Per venire incontro il più possibile alle esigenze degli utenti anche durante la chiusura, la biblioteca mette a disposizione un servizio di informazioni e consulenze bibliografiche via Skype.

Il contatto Skype della biblioteca è: "Biblioteca Fucini Empoli" e il servizio di live chat sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

I bibliotecari saranno a disposizione per informazioni e consulenze bibliografiche, ovviamente dalle loro case.

ISCRIZIONE ONLINE ALLA BIBLIOTECA - Per permettere anche a chi non è già iscritto alla biblioteca di accedere al servizio MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale toscana ad accesso libero 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, da oggi è possibile iscriversi online!

Per procedere all’iscrizione alla biblioteca, questi sono i passaggi da seguire:

-Dal sito della biblioteca, al link http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/servizi-empoli scaricare il modulo di iscrizione utenti o il modulo di iscrizione utenti minorenni. Troverete i moduli in più formati;

- Compilare il modulo in tutte le sue parti e firmarlo;

- Inviare il modulo all’indirizzo: biblioteca@comune.empoli.fi.it , allegando un documento di identità in corso di validità (per gli utenti minorenni è richiesto il documento del genitore che ha firmato il modulo).

Una volta ricevuta la richiesta, un bibliotecario si metterà in contatto con il nuovo utente per confermare l’iscrizione. Si prega quindi di indicare chiaramente i contatti sul modulo di iscrizione.

L’iscrizione alla biblioteca è regolamentata dalla carta dei servizi della Rete REA.net, che potete consultare al link: http://reanet.empolese-valdelsa.it/pdf/carta_servizi-reanet_rev08def.pdf

MAIL - Per comunicare con noi, potete, come sempre, scrivere a: biblioteca@comune.empoli.fi.it e un bibliotecario vi risponderà nel più breve tempo possibile. Potete scrivere a questo indirizzo anche per richiedere l’attivazione dell’iscrizione al servizio di MediaLibraryOnLine.

TELEFONO - Basta una telefonata per avere consigli di lettura e visione, assistenza all'uso del servizio MediaLibraryOnLine, informazioni sui servizi e i progetti della biblioteca, consulenza su come muoversi nel web alla ricerca di siti affidabili. Il numero che potete contattare è 0571 757840, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

FACEBOOK - Potete mettervi in contatto con la biblioteca anche mandando un messaggio su Messenger tramite la pagina Facebook @fuciniempoli al link: https://www.facebook.com/fuciniempoli/ .

Sulla pagina potete trovare notizie utili, consigli di lettura, videoletture e laboratorio per i più piccoli.

Per informazioni: Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, biblioteca@comune.empoli.fi.it, 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa