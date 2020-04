Calcio Storico Fiorentino, ecco quando e come sarà il sorteggio

L’emergenza Covid-19 non ha permesso quest’anno lo svolgimento del tradizionale Scoppio del Carro la domenica di Pasqua e, di conseguenza, il sorteggio dei colori per le partite del Calcio Storico Fiorentino. Le partite quest’anno non si svolgeranno nel mese di giugno ma l’amministrazione comunale spera di poter recuperare l’appuntamento in autunno.

Il sorteggio quest’anno avverrà, comunque, domenica prossima 12 aprile alle 11,15 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Per venire incontro ai cittadini che seguono sempre con interesse l’appuntamento verrà allestita una diretta sul profilo Facebook ufficiale del Comune di Firenze a questo link:

https://www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDstMIu5alNA1ctSO9ixy_3q7pSHPUOT9oca6Ouw6WFy8rQgjicSWlkYIMHV1eLCt6P9WuzCjsIur0f

Per motivi di sicurezza legati alle disposizioni per l'emergenza Covid-19, non è prevista la possibilità di concedere accrediti agli organi d’informazione: giornalisti, fotografi, operatori di radio, tv e web per assistere al sorteggio.

Fonte: Ufficio stampa