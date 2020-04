Cart Conf dona 3mila mascherine al Comune di Empoli

Anche stamattina, venerdì 10 aprile 2020, la solidarietà delle aziende locali prosegue senza sosta. La Cart Conf, attualmente operante nel Comune di Montelupo Fiorentino, ma nata ad Empoli nel 1988, ha donato alla comunità empolese 3.000 mascherine protettive.

Cart Conf produce e commercializza una gamma completa di materiali ed accessori per l’industria dell’abbigliamento diretta a tecnici e modellisti e fornisce una vasta serie di carte, cartoncini, carte per plotter termoadesive e non, carte forate per tagli automatici.

I rappresentanti dell’azienda sono stati ricevuti in Municipio dal vicesindaco Fabio Barsottini insieme all’assessore Fabrizio Biuzzi.

Per l’azienda erano presenti Tamara Maltinti, Massimo Baglioni e Federico Colli.

«La nostra azienda – hanno detto – è rimasta aperta per garantire la filiera. Queste mascherine le abbiamo acquistate per i nostri dipendenti, ma una buona parte ci sembra giusto metterle a disposizione della cittadinanza».

I gesti di solidarietà e sostegno da parte della comunità empolese che non si fermano. Tanti gli aiuti e i contributi che l’amminstrazione comunale mette poi immediatamente a disposizione di tutta la cittadinanza.

A queste realtà imprenditoriali va il grazie incondizionato del Comune di Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa