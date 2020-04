Centro massaggi fatto chiudere dalla polizia a Pontedera

Un centro massaggi cinese è stato chiuso nel centro di Pontedera. L'attività non rispettava il divieto di chiusura nonostante le misure restrittive per evitare il contagio da coronavirus. La polizia all'interno ha trovato due massaggiatrici cinesi in attesa di clienti. Sono state denunciate per inosservate del Dpcm. Inotlre una di queste era arrivata da Brescia nei giorni scorsi dove un'altra attività aveva chiuso per lo stesso motivo.

Tutte le notizie di Pontedera



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00