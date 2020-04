Chiede soldi per riconsegnare cellulare rubato, 29enne arrestato a Empoli

Un 29enne nigeriano, O.F. le iniziali, residente a Empoli, è stato arrestato per estorsione e denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri di Empoli. Secondo la ricostruzione, una 44enne di Empoli si era vista derubare del cellulare, lasciato nell'auto parcheggiata ma non chiusa a chiave, durante delle commissioni urgenti. Quando ha provato a telefonare al suo numero per riuscire a rintracciare il cellulare, dall'altra parte della linea una persona le ha intimato che se avesse voluto riavere il telefono avrebber dovuto consegnare dei soldi alla stazione ferroviaria nel pomeriggio. All'incontro però non ha trovato la legittima proprietaria ma i carabinieri, che hanno arrestato il 29enne e lo hanno trasferito nel carcere di Sollicciano a Firenze. L'uomo è stato anche sanzionato per la violazione delle norme sul contenimento della diffusione del virus “COVID-19” per essersi allontanato dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

