Completata la distribuzione, inizia l'obbligo di indossare la mascherina a Santa Maria a Monte

Nell’intero territorio comunale sono state consegnate due mascherine a cittadino che sono state recapitate direttamente a casa in un kit composto in base al nucleo familiare. Grazie al lavoro dei nostri dipendenti comunali, dei volontari della Protezione civile e delle Associazioni del territorio siamo riusciti ad organizzare la distribuzione di questa fornitura in tempi brevi.

Il nostro comune ha già provveduto, la settimana passata, a distribuire una mascherina lavabile e riutilizzabile per ciascun nucleo familiare. Con questa ulteriore fornitura di 28.000 mascherine le nostre famiglie saranno maggiormente dotate di mascherine da usare in caso di spostamento, che deve avvenire solo in casi necessari e indifferibili come andare al lavoro (per le professioni che possono continuare a farlo), fare la spesa o per motivi di salute.

Anche se le belle giornate unite alle imminenti festività Pasquali possono rappresentare uno stimolo, Vi chiedo di restare a casa, di non uscire per andare a far visita ad amici o parenti. Il virus non ha gambe ma usa ognuno di noi per muoversi. Più stiamo fermi meno si muove. Andando fuori rischiamo di portarlo noi dentro le case e ai nostri cari.

Sono sicura che presto usciremo da tutto questo ma, ora più che mai, occorre da parte di tutti il rispetto delle regole e armarsi di tanta, tanta pazienza e di altrettanta perseveranza.

Nonostante le tante difficoltà e le molte preoccupazioni che necessariamente ci provocano ansia, auspico che questo periodo prolungato di isolamento possa rappresentare per ciascuno di Voi una vera occasione di riscoperta delle cose “essenziali” e che ora ci stanno mancando come mai credevamo di dover sperimentare.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte