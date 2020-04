Consegna delle mascherine a Pontedera, da domani scatta l'obbligo

In questi giorni abbiamo messo in campo, per la seconda volta nell'arco di due settimane, una macchina organizzativa complessa per consegnare 62.000 mascherine fornite dalla Regione Toscana, due per ciascun componente ogni nucleo familiare come risulta dall'anagrafe comunale di Pontedera

Come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione abbiamo disposto, a partire da sabato 11 aprile e su tutto il territorio comunale, l'obbligo di utilizzo delle mascherine quando si esce di casa (nei soli casi in cui è consentito farlo).

Permettetemi ancora una volta di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa importante operazione, una filiera di collaborazione e passione di cui sono orgoglioso: da Athena Srl che ha nuovamente eseguito il confezionamento in modo gratuito, agli amministratori, ai dipendenti e soprattutto ai tantissimi volontari che stanno riservando, senza risparmiarsi, amore ed energia smisurata per questa città. Ringrazio ognuno di voi per la collaborazione che vorrete fornire, per l'attenzione ed il sacrificio con cui state rispettando le regole e le limitazioni imposte a tutela della salute pubblica. Sarà il senso di responsabilità collettiva a farci superare, tutti insieme, questa emergenza.

Matteo Franconi, sindaco di Pontedera