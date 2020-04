Coronavirus, a Firenze debuttano i droni per i controlli: sanzionate due persone

Sono iniziati oggi, 10 aprile, i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 con l’utilizzo dei droni. Si tratta di uno degli elementi previsti nell’ambito del potenziamento delle verifiche della Polizia Municipale nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta.

Oggi uno degli apparecchi è stato usato per individuare eventuali assembramenti o persone in zona non consentire. Come previsto dalla prefettura, infatti, al pilota viene affiancato personale della Polizia Municipale per poter intervenire in tempo reale.

Oggi pomeriggio il drone è stato utilizzato per controlli nei parchi dell’Albereta e Anconella (dove è stata sanzionata una persona sorpresa mentre prendeva il sole), e ancora dell’Argingrosso comprese le sponde sia nel primo che nel secondo tratto, quello verso il Viadotto dell’Indiano. Qui gli agenti hanno individuato e multato una persona in bicicletta senza motivo in strada. Per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli, domani e nei giorni successivi è previsto l’impiego di ulteriori 50 pattuglie (pari a 100 agenti) che si aggiungono al personale dedicato alle verifiche del rispetto delle misure Covid-19 sia sulle persone che sulle attività commerciali.

Nei prossimi giorni saranno nuovamente utilizzati i droni e, insieme alla Polizia Stradale, saranno effettuati controlli mirati agli spostamenti fuori città (in particolari verso le seconde case al mare o in montagna) con pattuglie presenti ai caselli autostradali e agli ingressi delle Strade di Grande Comunicazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa