Coronavirus, distribuite migliaia di uova di Pasqua della solidarietà dai volontari di 5 associazioni con Runner Pizza e Secur&Secur

Sono migliaia le uova di Pasqua della solidarietà distribuite in città dai volontari di AIL, ANT, Pallium, ATT e Trisomia 21 insieme ai dipendenti di Runner Pizza e dell’azienda Secur & Secur. Si tratta delle uova di cioccolato dell’Associazione Italiana Leucemia (AIL), dell’Associazione Nazionale Tumori (ANT), dell’Associazione Tumori Toscana (ATT), dell’associazione Pallium onlus e di Trisomia 21 onlus, che a causa dell’emergenza per il Coronavirus non hanno potuto vendere le uova di cioccolato nei tradizionali banchini allestiti nelle piazze e nelle strade cittadine.

Le uova solidali sono una delle campagne di autofinanziamento delle associazioni per raccogliere fondi a sostegno delle varie attività per aiutare le persone malate e più fragili.

”Vorrei ringraziare i volontari delle associazioni coinvolte, che con il supporto di Runner Pizza e dell’azienda Secur & Secur - ha detto l’assessore a Welfare e Volontariato Andrea Vannucci -, sono riusciti a consegnare a domicilio migliaia di uova di Pasqua di AIL, ANT, ATT, Pallium e Trisomia 21 facendole così arrivare come tutti gli anni a casa dei fiorentini. Tutti insieme hanno fatto un grande lavoro di distribuzione porta a porta, un lavoro davvero capillare”. “L’emergenza causata dal Coronavirus ha impedito l’allestimento in città dei banchini per la vendita delle uova di Pasqua della solidarietà - ha spiegato Vannucci -, ma il grande spirito solidaristico della nostra comunità ha fatto sì che anche per questa Pasqua le uova solidali potessero essere distribuite”. “Grazie ai volontari, a Runner Pizza e a Secur & Secur - ha concluso l’assessore - le cinque associazioni hanno potuto raccogliere fondi dalla vendita delle uova di cioccolato. Il lavoro che svolgono al fianco dei più fragili è prezioso; la città ne è orgogliosa e non perde occasione di schierarsi al loro fianco”. L’assessore Vannucci fa un invito ai fiorentini ad acquistare nei prossimi giorni e anche dopo Pasqua le uova che alcune associazioni hanno ancora disponibili sui loro siti: “Comprandole si fa una donazione, che servirà a finanziare i progetti dell’associazione presso cui viene fatto l’acquisto. Invito pertanto tutti i fiorentini ad acquistare le uova solidali”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa