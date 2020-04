Coronavirus, domenica e lunedì supermercati chiusi. Il resoconto della diretta social del sindaco Falorni

“Domenica e lunedì i supermercati e i negozi di generi alimentari saranno chiusi. Pertanto verrà meno una delle principali ragioni per uscire dalla propria abitazione”. Lo ha annunciato ieri sera il Sindaco, Alessio Falorni, nel corso della sua diretta “social”, anticipando che sarà emessa un’apposita ordinanza per la chiusura di tutti gli esercizi anche al fine di rendere più stringenti ed efficaci i controlli della Polizia Municipale in occasione delle festività pasquali.

Come di consueto, anche ieri sera sono state affrontate numerose questioni. Esaminiamole nel dettaglio

MASCHERINE – E’ in corso la seconda distribuzione di mascherine alle famiglie di Castelfiorentino. Teoricamente, sarebbero mascherine “usa e getta” ma, considerato che non ce ne sono molte a disposizione, si possono riutilizzare previa “sanificazione”, anche con metodi semplici. Un primo sistema utilizzato è quello della lunga esposizione ai raggi solari. Un secondo, suggerito dai farmacisti castellani, è quello di posare le mascherine in cima a una pentola (ma all’interno, e chiudendo la pentola con il coperchio in modo da bloccare gli elastici) in fondo alla quale è stato versato un po’ di alcool denaturato: l’evaporazione dell’alcool rappresenta un ottimo sistema disinfettante. Il Sindaco non ha mancato di ringraziare i numerosi cittadini che si sono offerti volontari per imbustare le mascherine, coloro che le hanno distribuite, consiglieri e componenti della sua Giunta che si sono adoperati a questo scopo. Ha ribadito l’importanza di non segnalare a lui i casi di mancata consegna. Chi non avesse ricevuto le mascherine – e davvero SOLO CHI non le ha ricevute finora – può segnalarlo al suo staff (Giulia 0571.686316; sindaco@comune. castelfiorentino.fi.it ).

FINANZE COMUNALI – Il Sindaco è tornato sul tema delle difficoltà finanziarie dei Comuni, condividendo questa preoccupazione con Matteo Biffoni (Sindaco di Prato), collegato telefonicamente con la diretta di ieri sera. Quest’ultimo, in particolare, ha ricordato che è in corso una trattativa con il Governo per risolvere questo problema, richiamando il ruolo di “prima linea” assegnato ai Comuni nel fronteggiare l’emergenza e nel dare una risposta a famiglie e imprese.

ASFALTATURE STRADE – Il Sindaco ha reso noto che sono state effettuate diverse asfaltature a Cambiano, in via Machiavelli, ed è iniziata quella – molto attesa - su via Ballerini (che sarà realizzata da cima a fondo). Oggi saranno precisati ulteriori dettagli di questa operazione.

CROCE alla PIEVE – Un atto vandalico è stato commesso sulla croce di ferro che si trova a fianco della Pieve di Sant’Ippolito. E’ stato individuato il responsabile ed è quindi stata fatta una denuncia a suo carico.

SITUAZIONE CONTAGI – La pandemia sta crescendo in vari paesi del mondo, in particolare negli Stati Uniti. In Italia alcuni dati sono confortanti, ma non devono indurci ad abbassare la guardia fino alla fine dell’emergenza. Oggi (ieri per chi legge) sono stati rilevati due casi positivi in più a Castelfiorentino, probabilmente contratti in ambito sanitario. (totale fino a oggi: 16 casi, di cui 7 a domicilio, e 9 ricoverati in ospedale).

CONTROLLI – Oggi sono stati effettuati 267 controlli su persone (di cui 96 di notte) e 200 su attività; i controlli saranno intensificati nel fine settimana, il giorno di Pasqua e pasquetta. Come dicevamo all’inizio, domenica e lunedì saranno chiusi (mediante ordinanza) i supermercati e i negozi di generi alimentari. Verrà pertanto rimossa alla radice la principale motivazione ad uscire di casa per ragioni di “primaria necessità”, di cui magari qualcuno abusa. “Vogliamo che le persone siano responsabili e mature – ha precisato il Sindaco - e metteremo in campo tutti gli strumenti per poter effettuare i dovuti controlli”.

MA ‘NDO TU VAI – Come di consueto, il Sindaco ha riferito la nota di colore della giornata che ha avuto come protagonista un anziano di 84 anni alla guida di una Panda 30 di colore rosso. La persona, già notata nei giorni passati dalla Polizia Municipale (che l’aveva vista passare alla guida della propria auto una volta, poi due, poi tre) alla fine si è vista rivolgere la fatidica domanda: “Ma dove sta andando, che è sempre fuori?”. Risposta: “Ah, io sarei fuori tutti i giorni, ma VOI che mi ci trovate allora? Sapete che si fa: mi metto una divisa, e vado a giro come voi”. Ovviamente c’è voluta tutta la pazienza dei vigili per ricondurlo a una visione più mite ed equilibrata di ciò che stava facendo.

RICETTE ON LINE – Ricorda che da diverso tempo è possibile farsi fare le ricette rosse dal medico di famiglia e farsele inviare via mail

BUONO SPESA – Pervenute 310 domande, 51 hanno già ricevuto l’approvazione, 11 sono state rifiutate, le altre sono in fase di valutazione.

FONDO MUTUO SOCCORSO – Oltre 30 mila euro donate a livello di area: il contributo del Comune di Castelfiorentino è stato piuttosto sostanzioso.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Uffiico Stampa