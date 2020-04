Coronavirus, pic-nic in pausa pranzo: cinque operai sanzionati in pausa pranzo

Durante un controllo per il rispetto delel disposizioni dovute al Covid-19, la guardia di finanza ha notato un fitto gruppetto di persone sedute a terra su di un prato a Sovicille. Avvicinatisi sul luogo al fine di verificare a cosa fosse dovuto l’assembramento, i militari hanno riscontrato la presenza di cinque soggetti che stavano facendo um pic nic sull’erba, uno attaccato all’altro, attorno alla tovaglia posizionata a terra.

A quel punto, la pattuglia operante non ha potuto fare altro che interrompere il banchetto, identificare i soggetti, distanziandoli l’uno dall’altro e facendo notare loro come fosse assolutamente inutile indossare i dispositivi di protezione individuale durante l’orario di lavoro per poi assembrarsi in pausa pranzo, rendendo, di fatto, del tutto vane le misure di sicurezza adottate fino a poco tempo prima.

Per quanto sopra, si è proceduto a contestare a ciascuno di loro la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi a tutela della collettività, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, oltre che la sempre più marcata vocazione sociale della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.