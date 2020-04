Coronavirus, salta la Sagra del Carciofo Empolese al Pozzale

Visto il nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, che vieta qualsiasi tipo di manifestazione per evitare il diffondersi del COVID-19 fino a nuova data da stabilire, l'associazione culturale La Costruenda informa con profondo rammarico che per quest’anno 2020 la 9ª Sagra del Carciofo Empolese sarà annullata. L’evento doveva svolgersi a Pozzale (Empoli) presso il Circolo Arci e Giardino Comunale dal 25 aprile al 3 maggio. Questa edizione slitterà così al 2021. Con la speranza che tutto torni alla normalità il più in fretta possibile vi salutiamo, aspettandovi numerosi il prossimo anno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa