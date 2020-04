Ditta di autospurghi dona mascherine, visiere e guanti al San Giuseppe di Empoli

In questo momento di difficoltà in Italia e nel mondo, l’azienda Taddei Roberto Srl Autospurghi e Servizi per l’ambiente di Cerreto Guidi, ha deciso di donare all’ospedale San Giuseppe di Empoli "dispositivi di protezione individuale" (DPI) per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria dovuta a COVID-19.

Il materiale donato consiste in una serie di dispositivi a presidio della salute, come visiere e guanti, questo per permettere agli operatori sanitari che devono curare i pazienti COVID-19 di proteggere loro stessi e cercare di avere condizioni di lavoro le più agevoli possibili.

“La solidarietà si può sempre esercitare e noi abbiamo sentito il dovere di contribuire”

queste le parole dei titolari.

Ringraziano per la collaborazione la Dott.ssa Lisa Cavallini, e il Dott. Maurizio Latessa per aver accelerato la procedura amministrativa affinché il materiale possa essere utilizzato sin da subito.

Tutto andrà bene.

Nella foto:

Da destra - Massimo e Maurizio Taddei (Titolari dell’azienda)

Al Centro - La Dott.ssa Cavallini (Nefrologa)

A sinistra - Evaretto Niccolai (Presidente Regionale ANMIL)