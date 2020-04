Enegan dona prodotti alimentari alle Caritas di zona e contributi alle Sds

La Enegan SpA, azienda del settore luce e gas, con sede a Montelupo Fiorentino e filiali a Vinci, ha donato alle Caritas di Capraia e Limite, Vinci e Montelupo Fiorentino prodotti alimentari che saranno distribuiti alle famiglie più bisognose, oltre a devolvere un contributo al fondo di mutuo soccorso “Sosteniamoci” istituito dalla Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno.

Il Presidente Enegan Andrea Guarducci si è fatto interprete anche personalmente della consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, un sentimento di coesione sociale, di vicinanza ai territori, per superare l’emergenza sanitaria che sta provocando gravi conseguenze economiche.

“Grazie alla Enegan, al suo Presidente Andrea Guarducci, per queste donazioni - dichiarano i sindaci Alessandro Giunti di Capraia e Limite, Giuseppe Torchia di Vinci e Paolo Masetti di Montelupo Fiorentino e il Presidente della Sds Alessio Spinelli - un gesto significativo in un momento in cui abbiamo bisogno di sostenere e sviluppare la rete di solidarietà che si sta strutturando sui nostri territori. E’ indispensabile l’aiuto da parte di ciascuno di noi, un’azione che è una concreta traduzione del principio di responsabilità sociale dell'impresa che sostiene le comunità per far fronte a questa emergenza così drammatica e che sta mettendo a dura prova molte famiglie”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa