Fdi distribuisce centinaia di mascherine alle autorità di San Miniato

Fratelli di Italia di nuovo attiva per la comunità. Il distretto del cuoio non si arrende, si rimbocca le maniche in questa emergenza sanitaria, prova ne è il fatto che sono state prodotte e distribuite 500 mascherine di protezione. Destinatari di questa iniziativa le forze dell’ordine che sono in servizio sul territorio comunale, le protezioni che ricordiamo, si rendono necessarie al fine di salvaguardare la salute di chi è là fuori per proteggere la popolazione. Sono stati diversi gli enti a ricevere le mascherine tra cui: Carabinieri di Ponte a Egola e San Miniato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Associazione Carabinieri. Anche altre associazioni prima fila in questa emergenza sanitaria come la Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso e la Croce Rossa di Ponte a Egola sono stati omaggiati parte delle mascherine. Domani verranno distribuite ulteriori mascherine all’ufficio anagrafe e ad alcuni commercianti che sono ancora a lavoro. Sperando di uscire al più presto da queste misure restrittive della libertà personale che non ci permettono di stringerci e abbracciarci Fratelli di Italia è a fianco delle autorità istituzionali delle quali apprezza lo sforzo.

Fratelli d’Italia-San Miniato