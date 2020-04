Furti e danni alle società sportive, solidarietà da Cellai (FI)

Sono sempre di più le società sportive del territorio fiorentino vittime di danni e furti.

"Lo Sporting Arno al confine tra Scandicci e Firenze è solo l'ultima in ordine di tempo" dichiara Jacopo Cellai, Capogruppo a Palazzo Vecchio di Forza Italia e Coordinatore fiorentino. "Nella nottata, apprendiamo da un post alla loro pagina, sono stati danneggiati bar e pizzeria. Nei giorni scorsi è toccato a Casellina, Olimpia Legnaia, Sancat, Sales e Laurenziana. La nostra completa solidarietà a segretari, dirigenti, allenatori e atleti, persone che si spendono ogni giorno per tenere vivi questi importanti luoghi di aggregazione della nostra comunità e che ora, oltre al danno per la sospensione dei campionati e tornei devono fare i conti con i ladri. Ricordiamo che ognuna di queste realtà, ogni ASD e EPS, di qualunque sport o disciplina svolge un servizio prezioso per tutti: dove farebbero sport i ragazzi se non ci fossero? Dove potrebbero andare gli anziani a fare attività? E le persone con disabilità? Chiediamo alla Giunta e alla Regione – chiosa Cellai – viste le parole nei giorni scorsi di Giani, un impegno concreto per lo sport dilettantistico e giovanile. Ogni società che chiude è un impianto, una palestra, una piscina che rimane vuota: quindi degrado e insicurezza".

Fonte: Ufficio Stampa