Gavena piange la scomparsa di Renato Rossetti

La comunità di Gavena di Cerreto Guidi piange la scomparsa di Renato Rossetti. Se n’è andato ieri, all’età di 73 anni lo storico dirigente e fondatore della società calcistica locale. Grande appassionato di calcio e del Gavena Calcio, Rossetti aveva rivestito ruoli dirigenziali anche nell'A.C.S. Bassa, oltre ad essere stato allenatore della squadra di calcetto dove militavano le figlie.

Renato Rossetti era anche uno dei trapiantati di fegato di più lungo corso nella nostra zona, avendo subito l’intervento all’ospedale di Cisanello nel 1997. Per questo motivo la famiglia invita tutti coloro che volessero omaggiare la sua figura ad effettuare una donazione al Centro Trapianti di Pisa o alle strutture sanitarie pubbliche in generale, vista anche l’attuale emergenza.

“Un uomo vero, con straordinario attaccamento alla vita, dimostrato ogni giorno dal quel lontano '97. Forse l'unico rimpianto sarà di non poterlo vedere allenare anche i suoi quattro nipoti.

Un ringraziamento a tutti quelli che gli sono stati vicini nel suo lungo viaggio, dai dottori che lo hanno aiutato, a tutti coloro che gli sono stati vicini e a tutti i suoi amici che hanno voluto lasciare un messaggio, un ricordo. Purtroppo se ne è andato in un momento in cui non potremo salutarlo e stringerci intorno a lui, cosa ancor più dolorosa che ci lascia un vuoto immenso. Ciao Renato non ti dimenticheremo...”