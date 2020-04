Incendio in un appartamento a Livorno, evacuate sette persone

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (venerdì 10 aprile) per un incendio che ha coinvolto un appartamento in Corso Amedeo a Livorno. L'appartamento interessato si trova al 5° piano e 7 persone sono state evacuate dalle squadre VF con l'ausilio dell'autoscala, per poi essere affidate al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

