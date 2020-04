La Cri Empoli consegna circa 24mila mascherine alla cittadinanza

Ieri giornata molto impegnativa per la consegna delle mascherine alla popolazione. Se ieri mattina la Cri Empoli ha messo in campo lo stesso numero di volontari dei giorni scorsi (10 volontari CRI, 3 Volontari del Corpo Militare Volontario CRI e 10 Volontari Temporanei) nel pomeriggio è stato aumentato ancora il numero di volontari portandolo a 12 volontari CRI, 3 Volontari del Corpo Militare Volontario CRI e 14 Volontari Temporanei, più i soliti 2 Volontari CRI ed 1 Volontario del Corpo Militare Volontario CRI in sede al coordinamento per tutte la giornata.

Grazie a tutti questi volontari sono state consegnate altre 8921 mascherine, per arrivare all’incredibile numero di 23938 mascherine consegnate in soli 3 giorni!

"Questi numeri ci lasciano esterrefatti sulla bontà della popolazione che ci ha voluto dare un aiuto diventando Volontari Temporanei, oltre al grande cuore dei nostri volontari che conosciamo benissimo. Domani mattina finiremo le zone che il Comune di Empoli ci ha assegnato e ci metteremo a disposizione se servirà aiuto alle altre associazioni che stanno facendo questo servizio.Vogliamo di nuovo chiudere ricordandovi ancora una volta che le mascherine non devono diventare una scusa per uscire di casa! State a casa, per il bene di tutti!"

Fonte: CRI Empoli