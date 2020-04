La Forseco srl dona 200 mascherine ai carabinieri di Prato

Nella guerra contro il Covid-19 scendono in campo anche le aziende pratesi. La Forseco srl rappresentata da Alessandro Zella ha infatti donato 200 mascherine all’Arma di Prato. Il Comandante Provinciale ha ringraziato l’azienda pratese per la vicinanza all’Arma. I DPI donati verranno distribuiti ai militari impegnati quotidianamente in servizi di controllo del territorio e di prossimità con il cittadino e per i quali tali dispositivi risultano essere di fondamentale importanza. Un bel gesto che conferma la volontà delle aziende pratesi di sostenere le istituzioni in questo particolare periodo.

Fonte: Carabinieri di Prato