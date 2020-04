Coronavirus, a Pasqua e Pasquetta controlli straordinari della polizia municipale

Il sindaco Simone Calamai ha deciso per il pugno di ferro e per Pasqua e Pasquetta ha disposto controlli straordinari della polizia municipale, che effettuerà nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile, accertamenti su tutto il territorio, finalizzati al rispetto delle disposizioni governative per il contrasto all’epidemia da Coronavirus. Insomma la parola d’ordine resta sempre la stessa “Restate a casa” , ma a questa si aggiunge la raccomandazione “niente pranzi con amici o parenti” in occasione delle festività pasquali. Stesso discorso per le scampagnate in collina, come vorrebbe la tradizione per il lunedì dell’Angelo, e purtroppo c’è anche il meteo a invogliare ad uscire con sole splendente e temperature miti.

« Non poter passare le festività in compagnia della propria famiglia, non potersi ritrovare con gli amici per trascorrere giornate all’aria aperta è un sacrificio per tutti, ma non possiamo permetterci di mollare proprio ora. - dice il sindaco Calamai- L’unico mezzo efficace di contrasto al virus che abbiamo a disposizione è il distanziamento sociale e non permetteremo che qualche sconsiderato possa vanificare gli sforzi finora messi in atto. Quindi a Pasqua e pasquetta la polizia municipale effettuerà quattro turni di controlli straordinari su tutto il territorio, fermerà le auto e le persone a piedi per verificare se gli spostamenti sono dettati da motivi di lavoro o necessità, sanzionerà gli assembramenti».

D’altronde i controlli della municipale a Montemurlo non si sono mai fermati e anche stamattina gli agenti sono entrati in azione nella zona collinare in località Cicignano, dove hanno fermato e multato con 400 euro un cittadino che stava passeggiando ben oltre i 200 metri da casa consentiti dai provvedimenti governativi.

Il sindaco informa che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha firmato un'ordinanza che dispone per la domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo, la chiusura, su tutto il territorio regionale, di tutti gli esercizi commerciali della piccola media e grande distribuzione, ad eccezione delle rivendite di giornali, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nell'ordinanza si precisa che è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa