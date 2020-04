Ottantenne rapinata in centro a Firenze

Ha tentato di rapinare una donna di 80 anni in strada, ma è stata rintracciata poco dopo dagli agenti della polizia. La donna, 45 anni e già nota alle forze dell'ordine, ha aggredito l'80enne che camminava in strada nel centro di Firenze, ne è nata una colluttazione durata circa un minuto, ma la rapinatrice è riuscita a portar via il portafoglio. L'anziana, sotto choc, è fortunatamente rimasta illesa.

Secondo quanto ricostruito, la 45enne ha avvicinato l'anziana mentre stava attraversando ponte Santa Trinita, intorno alle 15,40, e le ha chiesto degli spiccioli per comprare le sigarette, poi ha afferrato il portafoglio. La polizia, avvisata da un passante, ha però rintracciato la rapinatrice poco dopo alla fermata della tramvia davanti alla stazione Leopolda.