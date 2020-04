Palio di solidarietà, le Contrade consegnano le mascherine a Fucecchio

Il Palio di Fucecchio si mobilita, parte la corsa alla solidarietà. Da domani le 12 Contrade e il Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Palio daranno il loro contributo fattivo alla lotta al coronavirus con un grande sforzo organizzativo: distribuiranno sul territorio comunale le circa 50 mila mascherine protettive inviate dalla Regione Toscana. Ne verranno consegnate due per persona.

Ogni contrada coprirà la propria zona (secondo la suddivisione aggiornata nel 2019) grazie alla collaborazione con il servizio protezione civile dell’amministrazione comunale che ha fornito indirizzi e nominativi degli oltre 23 mila cittadini residenti sul territorio. Le località che non hanno una propria Contrada, come le frazioni di Galleno, Pinete, Querce e Vedute, saranno “coperte” dai membri del Cda dell’Associazione in accordo con volontari locali.

Lo sforzo che in questo periodo le contrade solitamente dedicano all’organizzazione del Palio, che quest’anno si sarebbe dovuto correre il 24 maggio, ma che per ovvi e indiscussi motivi non sarà possibile, lo indirizzeranno quindi a questa grande campagna di solidarietà per fornire uno strumento di protezione personale molto utile e che a breve diverrà obbligatorio per uscire dalla propria abitazione. I contradaioli sono già pronti a questo sforzo e stanno ultimando in queste ore i preparativi per iniziare la distribuzione.

“La solidarietà – commenta il sindaco Alessio Spinelli – fa parte da sempre della cultura del Palio di Fucecchio. In passato l’associazione Palio e le contrade sono state protagoniste di numerose donazioni tra cui ricordiamo quelle recenti ai paesi terremotati del centro Italia e all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’amministrazione comunale e i cittadini di Fucecchio sono onorati di avere 12 presidenti di contrada che con spirito di servizio e grande senso di comunità si concentrano su valori importanti per il bene di tutti".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa