Parroci social aiutano le famiglie bisognose nel Chianti

Ha usato tutti i gruppi WhatsApp attivi per l'informazione tra i cittadini, lanciando l’idea di una rete di sostegno per i più deboli anche dalla sua pagina Facebook. La comunicazione social è lo strumento che don Riccardo Santi, parroco di Strada in Chianti, Passo dei Pecorai, Ferrone e Santa Cristina, ha messo in atto con l'obiettivo di attivare una campagna di solidarietà alimentare che ha prodotto già i suoi importanti frutti. Scatole piene di alimenti, tra cui bottiglie di pomodori e olio, tonno, farina e zucchero, hanno riempito per un quantitativo che si attesta intorno ai 2 quintali la prima auto, partita questa mattina, destinata al viaggio della solidarietà.

"L'utilizzo dei canali social e della informazione on-line è servito a diffondere il mio appello rivolto ai cittadini - dichiara il parroco - che hanno risposto numerosi mostrando grande sensibilità, la raccolta alimentare continuerà a coinvolgere attivamente la comunità fino alla fine dell'emergenza. Le porte dell’aula della Compagnia, ovvero dei annessi alla chiesa di San Cristoforo di Strada in Chianti sono sempre aperte e accoglieranno le donazioni dei cittadini per offrire un aiuto concreto alle famiglie che in questo momento soffrono di più a causa dell'emergenza sanitaria". A distribuire gli alimenti ai soggetti in difficoltà di tutto il territorio comunale di Greve in Chianti sono i volontari della Caritas diocesana. L'account Facebook della parrocchia si chiama “Sancristoforostradainchianti”. Altra iniziativa che permetterà di condividere la celebrazione della Santa Messa nel giorno di Pasqua è la diretta Facebook prevista per la mattina di domenica 12 aprile trasmessa in versione live dalla pagina Fb della Chiesa di San Cristoforo.

Anche il parroco don Flavio Rossetti della parrocchia di Santa Croce di Greve in Chianti si è dotato degli strumenti della tecnologia multimediale per celebrare la ricorrenza pasquale con i fedeli. La Santa Messa sarà infatti condivisa attraverso il canale YouTube che è la piattaforma di condivisione video più usata al mondo. “Ben vengano iniziative come queste che vanno incontro ai bisogni della nostra comunità – aggiunge il sindaco Paolo Sottani – percorrendo la stessa direzione degli interventi e delle misure messi in atto dal Comune e tesi a sostenere le famiglie in difficoltà. Mi riferisco all’assegnazione dei buoni spesa e all’apertura del conto corrente dell’amministrazione comunale con il quale far fronte all’emergenza alimentare”.

Si ricordano le coordinate bancarie:

Intesa San Paolo – Intesa Filiale Imprese Firenze Pratese

Intestazione: Comune di Greve in Chianti Emergenza Covid-19

Numero conto: 68519/1000/300014

Coordinate IBAN: IT25Z 03069 37898 100000300014

BIC: BCITITMM

Identificativo di tesoreria per i relativi Pre: 0000193.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino