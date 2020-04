Pasqua in streaming a Firenze, celebrazioni in Cattedrale con Vescovo e Sindaco

La Domenica di Pasqua non ci sarà, come già annunciato, il tradizionale Scoppio del Carro in piazza del Duomo a Firenze. La decisione è stata presa dal Sindaco, Dario Nardella e dall'Arcivescovo, card. Giuseppe Betori in accordo con l'Opera di Santa Maria del Fiore, in relazione all'emergenza sanitaria.

La celebrazione in Cattedrale inizierà alle 9.30, senza la partecipazione dei fedeli, al momento del Gloria l'Arcivescovo si muoverà dall’altare portando il Cero pasquale fino sul sagrato della Cattedrale, dove ad attenderlo ci sarà il sindaco.

Il cardinale mostrerà alla città la fiamma del Cero, che è Gesù, sorgente della Pasqua e quindi della speranza per l’umanità.

La celebrazione a porte chiuse sarà trasmessa in diretta su TV Prato (canale 74) e in streaming sul sito della diocesi, di Toscana Oggi e di Radio Toscana.

All'interno della Cattedrale non saranno ammessi cameraman e fotografi; le immagini video potranno essere prese dallo streaming, mentre le foto saranno messe a disposizione dal Comune di Firenze al termine della celebrazione.

Fonte: Ufficio Stampa