Pasqua senza familiari alla Rsa di San Miniato, molti doni e cibo per allietare la festa

In questi tempi duri per tutti anche gli anziani dell’RSA Del Campana Guazzesi di San Miniato quest’anno trascorreranno una Pasqua diversa dagli anni passati, quando padre Gianluigi organizzava la Via Crucis all’interno, il Venerdì santo, e celebrava la SS . Messa molto partecipata, anche dall’esterno, nel salone la domenica.

Purtroppo, in via precauzionale, la struttura è chiusa ed anche i parenti non possono entrare da molto tempo, così abbiamo comprato un tablet con il quale, grazie alle animatrici ed alle operatrici, molti anziani effettuano le video chiamate, salutando in questo modo i loro familiari.

Diversi familiari ci hanno consegnato uova pasquali, dolci e colombe affinché li dessimo ai loro parenti, cercando in questo modo di farsi sentire vicino.

Per il pranzo di Pasqua saranno serviti: crostini di carne, affettati, lasagne, coscio di pollo arrosto, purè, colomba, schiacciata tradizionale e ovviamente uova di cioccolato.

Vogliamo approfittare dell’occasione per ringraziare coloro che, in questi giorni, hanno avuto un pensiero gentile per la nostra struttura fra gli altri: Rossi Bekery, di San Miniato Basso, che ha regalato un uovo davvero gigante, la casa del popolo de La Serra, che ha portato del buon vino ed anche coloro che in questi giorni si sono prodigati per donare alla struttura dispositivi di protezione: la ditta Sanser di San Miniato Basso (Camici e mascherine chirurgiche), la ditta Turci (mascherine e disinfettanti), la ditta Vamas spa di Ponte a Egola (per le mascherine), il Sacchettificio Toscano, la Protezione Civile ( per i dispositivi) ed in particolare il Comune di San Miniato. L’Associazione Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso, con la sinergia della Misericordia di San Miniato Basso, della Misericordia di Pontedera e della ditta TURCI di San Miniato, ha consegnato un piccolo dono costituito da camici monouso, mascherine, gel igienizzante 500 ml e nutracen spray igienizzante,

Un ringraziamento e sentiti auguri al Sindaco Simone Giglioli, che ci è stato vicino in questi momenti, alla Croce Rossa di Fucecchio, alla Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso per il loro costante supporto.

Il Consiglio e la direzione dell’APSP Del Campana, Guazzesi augurano a tutti una Pasqua di speranza.

Fonte: Del Campana - Guazzesi di San Miniato