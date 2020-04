Più di 30 multe nell'Empolese Valdelsa in un sol giorno, molti a fare spesa fuori comune

Non si sarebbero comportati bene nella giornata di oggi i cittadini dell'Empolese Valdelsa nell'ambito del rispetto delle misure di controllo del contagio da coronavirus. Risulta infatti che quest'oggi, venerdì 10 aprile, sono state effettuate dalla municipale dell'Unione 30 sanzioni e 4 in fase di verifica su 418 persone controllate (244 le attività controllate). Nello specifico, gli indisciplinati sono stati beccati per lo più a Castelfiorentino (11) e a Empoli (7), a seguire Certaldo (4), Montespertoli (4), Montaione (2). Montelupo e Fucecchio (1 ciascuno).

Empolese Valdelsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci

Come afferma il comandante della polizia municipale dell'Empolese Valdelsa Massimo Luschi, ci sono stati tantissimi casi di persone che si spostano dal comune di residenza per fare spesa negli altri comuni. Non per questioni di prossimità, ma perlopiù per scelta personale, che in questo periodo non può essere ammessa.

In prossimità della Pasqua, il comando della polizia municipale rende noto che chi tenterà di fare il furbo 'evadendo' verso la seconda casa, in campagna al mare, rischia di essere beccato tramite il controllo delle telecamere e telecamere lettura targa presenti su tutti i territori. Anche 'ex post', a fatto compiuto.