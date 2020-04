Ponte Aulla, sopralluoghi del Genio Civile per pensare alla ricostruzione

Il presidente della Regione Enrico Rossi, nelle more della sua nomina a Commissario per la ricostruzione del ponte di Aulla, ha richiesto ad ANAS di partecipare ad un incontro che si terrà il prossimo martedì 14 aprile. L’incontro ha come obiettivo fare il punto della situazione ed individuare soluzioni che possono risultare funzionali già nel breve periodo. Il presidente ha inoltre dato mandato al Genio Civile di fare i sopralluoghi necessari al fine di trovare soluzioni per il rifacimento del ponte.

Tutte le notizie di Aulla



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00