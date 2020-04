Produttori Cereali Valdelsa dona un quintale di pasta alla mensa parrocchiale di Empoli

I Produttori Cereali Valdelsa dona un quintale di pasta alla mensa parrocchiale di San Giovanni Evangelista di Empoli.

ProCeVa è un gruppo di agricoltori che si sono uniti sotto forma di ‘rete soggetto’, lo scopo di questa aggregazione è quella di promuovere ed incentivare le proprie produzioni agricole oltre allo scambio di conoscenze ed esperienze. Le aziende agricole “retiste” aderenti sono situate tutte nel territorio dell’Empolese Valdelsa. Si tratta di aziende storicamente radicate nel territorio che sono state capaci di interpretare la sfida dell’innovazione mantenendo ben saldo il rapporto con le tradizioni ed il territorio d’appartenenza.

Le aziende agricole aderenti alla rete PROCEVA sono Soc. Agr. Simonetti S.S. con sede a Montelupo Fiorentino; Az. Agr. Nebbiano di Ferretti Nazareno di Montespertoli; Az. Agr. Puccioni Antonio di Empoli; Le Macchie di Cini Roberto di Gambassi Terme; e Crocetti Eligio di Castelfiorentino.

Nei giorni scorsi hanno deciso di donare cento chili di pasta e 25 kg di ceci alla mensa parrocchiale della ‘Madonnina del Grappa’, un’istituzione per la rete della solidarietà sociale che caratterizza da sempre la città di Empoli.

«Gli agricoltori di Proceva sono ben felici, in questo difficile momento, di aiutare chi si trova in difficoltà», queste le parole di Angiolo Simonetti, presidente della ‘rete’ di agricoltori empolesi e valdelsani.

«Fa piacere vedere come un gruppo di apprezzati agricoltori sia vicino alla nostra comunità. La donazione di questi prodotti vuol avere un doppio messaggio – spiega l’assessore Massimo Marconcini –,è importante perché conferma e rafforza quella rete di solidarietà che è una caratteristica empolese. Dall’altra è un messaggio per tutti, se possiamo, cerchiamo di conoscere e consumare prodotti realizzati nel nostro territorio, non solo a livello agricolo-alimentare. Uno dei fattori comuni di tutte le produzioni PROCEVA è quello della sostenibilità ambientale, i soci infatti, consapevoli che l’ambiente è parte integrante e strategica del loro capitale aziendale, si sono dati regole ben precise nella riduzione delle lavorazioni e nell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci. Quindi ringrazio i produttori per questo gesto di generosità nella mia doppia veste di assessore all’agricoltura e alla protezione civile».

La Mensa parrocchiale San Giovanni Evangelista di Empoli opera da oltre venti anni. Fondata da Don Corso Guicciardini, nasce per dare conforto alle persone in stato di povertà e ai senza fissa dimora.

Ha sede nei locali della parrocchia, in zona Via Masini. I volontari sono quasi tutti pensionati che si occupano di organizzare da lunedì al sabato le cene per circa 30 persone. La domenica si svolge il pranzo a cura dei gruppi Scout Agesci. La mensa si autofinanzia grazie a donazioni di alimenti e denaro, sia da parte di aziende, sia di privati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa