'Professionisti X l'Italia', diretta web di esperti per la Protezione Civile

Alcuni tra i professionisti dell'edilizia e del real estate operanti nel web hanno deciso di unirsi in un'iniziativa a favore della Protezione Civile per l’emergenza al Covid-19.

L'evento, dal titolo "Professionisti X l'Italia #professionistiXitalia", ha lo scopo di promuovere le donazioni al Dipartimento di Protezione Civile. Si svolgerà in diretta Facebook sabato 11 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00, una vera e propria “maratona online” di public speaking, il tema quanto mai attuale il Cambiamento in tutte le sue sfaccettature!

Per l'occasione ed abbracciando pienamente il concetto di rivoluzione digitale, che sta investendo il nostro quotidiano ed il mondo nell'ultimo periodo, sono state messe a sistema pagine, gruppi e comunità online, generalmente attive nel mondo delle professioni su tematiche più complesse quali l'edilizia, l'urbanistica, i lavori pubblici e la pianificazione del territorio.

In un momento di forte emergenza per il Paese, sedici professionisti hanno deciso di metterci la faccia per aiutare chi ci sta proteggendo tutti noi e lanciando questa iniziativa di raccolta donazioni per il Dipartimento della Protezione Civile italiana.

La diretta avverrà in streaming su Facebook, dove si alterneranno a turno i professionisti che hanno aderito all'iniziativa, parlando del cambiamento in corso e di quali possibili modifiche potranno avvenire sulle nostre abitudini, sulle città e sulle rispettive professioni.

L'evento andrà in diretta contemporaneamente sulle seguenti pagine Facebook:

Avv. Rosamaria Berloco

Carlo Pagliai

Chetoni Ietto Ingegneria

DiscussioniUrbane

Ingegneria e dintorni

International Campus

LavoriPubblici.it

Mancino Studio Tecnico Architettura del Territorio

Metodo QZERO per iniziare QGIS da ZERO

MyEstimate

Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale

Studio Legale Squassoni

Teknoring Ingegneri

Parteciperanno all'iniziativa:

Alessandra Penna - ingegnere

Andrea Di Leo - avvocato

Andrea Pantaleo - urbanista

Braian Ietto - ingegnere

Carlo Pagliai - ingegnere urbanista

Fabio Squassoni - avvocato

Gabriele Tontini - architetto

Gianluca Oreto - ingegnere

Laura Milazzo - ingegnere

Leonardo Bandini - ingegnere

Lorenzo Pandolfi - urbanista

Marco Mancino - urbanista

Rosamaria Berloco - avvocato

Sara Frumento - ingegnere

Simone Caffè - ingegnere

