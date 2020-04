Riaperta via Boccaccio a Empoli dopo i lavori

Si sono conclusi ieri, giovedì 9 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato la rete fognaria in zona Via Boccaccio. L’intervento ha in particolare riguardato il consolidamento del passaggio del Rio Bonistallo nei pressi dell’ospedale ‘San Giuseppe’.

Da ieri, nel tardo pomeriggio, è tornata alla normalità tutta la viabilità nell’area: è quindi stato riaperto l’accesso da Viale Giotto/Statale Tosco Romagnaola verso Via Boccaccio e la zona ospedaliera.

